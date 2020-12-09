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الثلاثاء المقبل.. المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر ينظم حملة للتبرع بالدم

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الثلاثاء المقبل.. المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر ينظم حملة للتبرع بالدم الثلاثاء المقبل.. المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر ينظم حملة للتبرع بالدم

مصراوي Masrawy

10:37 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

ينظم المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر حملة للتبرع بالدم بميدان صلاح الدين، الثلاثاء المقبل بداية من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ١٠ مساًء، تحت رعاية طلاب كليات صيدلة جامعة جنوب الوادي وبمشاركة جمعية زاد، وبحضور ٢٠ طالبًا من كليات الصيدلة بالإضافة إلى حضور ٤ أشخاص من فريق جمعية زاد.

تهدف الحملة لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والتوعية بأهميتها، وتأتي انطلاقًا من أهمية المشاركة المجتمعية على المستويين الأهلي والحكومي، وإيمانًا بدور الشباب في تعظيم أثر هذه المشاركة.

يذكر أن المركز الإقليمي بالأقصر هو أحد فروع خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة، وهو المسئول الرئيسي عن توفير كيس دم آمن وفقًا لمعايير الجودة العالمية في سحب وتحليل وصرف كيس الدم ومشتقاته.

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