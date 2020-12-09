أمريكا :بدء التحقيق بشأن مقتل شاب أسمر البشرة برصاص شرطي في أوهايو

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها سوف تحقق بشأن مقتل رجل من ذوي البشرة السمراء بالرصاص في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العدل في بيان إن مكتب المدعي العام الأمريكي في كولومبوس - بالتنسيق مع المكتب المحلي ومكتب التحقيقات الاتحادى وسلطات أخرى – سوف يراجع الحقائق والملابسات المحيطة بإطلاق النار على رجل يدعى كيسي جودسون في 4 ديسمبر.

وسوف يتخذ مكتب المدعي العام الأمريكي الإجراء المناسب إذا أشارت الأدلة إلى انتهاك أي قوانين اتحادية للحقوق المدنية، وفقا للبيان.

وقالت الشرطة في كولومبوس في وقت سابق إن رجل شرطة قتل بالرصاص أمريكيا من أصل أفريقي عمره 23 عاما يُدعى كيسي جودسون يوم الجمعة الماضي أثناء البحث عن مشتبه بهم. لكن يبدو أن جودسون لم يكن أحد المشتبه بهم الفعليين.

وطرح محامو عائلة القتيل مزاعم خطيرة ضد قوات الأمن. وقال المحامون إن كيسي جودسون قتل برصاص الشرطي بينما كان يفتح باب منزله.

وشهد هذا العام احتجاجات عنيفة ضد وحشية الشرطة تجاه ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة.

وكان الضحية الأبرز هو جورج فلويد، الذي قُتل في عملية وحشية للشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في نهاية مايو.

واستمرت المظاهرات الحاشدة ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة لعدة أشهر تحت شعار "حياة السود مهمة"، وخيمت أعمال الشغب على بعضها.