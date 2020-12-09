"تعليم تبوك" تطلق مبادرة تطوعية لتحسين مستوى طلاب الصفوف الأولية

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مشروع "المعرفة الرقمية" عبارة عن دروس إضافية عن بُعد بتطوع من المعلمين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مشروع المعرفة الرقمية، وهو عبارة عن مشروع تطوعي تعليمي يهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية في كفايات ومهارات محددة.

يعد هذا المشروع مبادرة تطوعية مقدمة كفكرة وتنفيذ من قسم الصفوف الأولية بتعليم تبوك، ويعتمد المشروع على تقديم دروس إضافية عن بُعد للطلاب والطالبات عن طريق معلمين ومعلمات متطوعين، إضافة إلى عملهم وحصصهم الرسمية.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، قد دشن أمس هذا المشروع وحضر درساً افتراضياً ضمن هذا المشروع، ثم ألقى كلمة وجّه من خلالها رسالة شكر للمعلمين والمعلمات المتطوعين في هذا المشروع وتقديم حصص إضافية لتحسين مستوى الطلاب والطالبات الذين هم بحاجة إلى رفع مستواهم وقدراتهم وكفاياتهم المعرفية لتخطي هذه المرحلة المهمة من التأسيس وتكوين قاعدة معرفية قوية.

وأضاف العُمري، في كلمته: أنا فخور بكم زملائي وزميلاتي على هذا البذل والعطاء من وقتكم الثمين تطوعاً منكم في خدمة أبنائكم وبناتكم الطلاب والطالبات.

وفي نهاية حديثه، وجّه مدير عام تعليم تبوك، جميع الأسر الذين يرغبون رفع مستويات أبنائهم في مرحلة الصفوف الأولية والتأسيس الجيد لأبنائهم، بإلحاقهم بهذا المشروع وهو مجاني ومتاح لجميع طلاب وطالبات المنطقة عن طريق التسجيل في مايكروسفت تيمز، واتباع الخطوات المعلنة في آلية التسجيل والانضمام للمجموعات حسب المرحلة.

من جانبه، أوضح عبد الهادي الصقير رئيس قسم الصفوف الأولية في تعليم تبوك، أن هذا المشروع عمل إنساني تطوعي يُعنى بتحويل المعرفة الرقمية إلى سلوك تعليمي مستدام، ورسالتنا التطوع التعليمي من منطلق رؤية المملكة 2030 لبناء تعليم إلكتروني تشاركي مميز قائم على تفعيل التقنية والإنترنت في التعليم.

ونوه "الصقير"، بأن الفئة المستهدفة من هذا المشروع هم الطلاب والطالبات الذين ظهر عليهم قصور تعليمي خلال الفترة الاستثنائية التي تم التعليم فيها عن بُعد بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن الكفايات التي نسعى لتحسين مستوى الطالب فيها هي: القراءة والكتابة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.