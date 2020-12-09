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مدير تعليم صبيا: دعم القيادة وجهود الوزارة أسهما في تحسن نتائج اختبارات "2019 TIMSS"

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مدير تعليم صبيا: دعم القيادة وجهود الوزارة أسهما في تحسن نتائج اختبارات "2019 TIMSS" مدير تعليم صبيا: دعم القيادة وجهود الوزارة أسهما في تحسن نتائج اختبارات "2019 TIMSS"

مدير تعليم صبيا: دعم القيادة وجهود الوزارة أسهما في تحسن نتائج اختبارات

هنّأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، القيادة الحكيمة ووزارة التعليم، بالنتائج المتقدمة التي حققتها المملكة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات.

وقال "خرمي": هذا التفوق يعود إلى الدعم الكبير الذي توليه حكومة بلادنا -أعزها الله- للتعليم والجهود المخلصة لوزارة التعليم، ورؤيتها الطموحة التي أسهمت في تحسين نتائج اختبارات التيمز 2019 مقارنة باختبارات 2015؛ متمنيًا أن تتصاعد النتائج في دورة 2023 القادمة.

وأكد أن هذه الاختبارات توفر قاعدة معلومات وخبرات تساعد في تقييم العملية التعليمية، وقياس مدى التقدم في المواد المستهدفة؛ مثمنًا جهود المعلمين وقادة المدارس وأولياء الأمور لدعمهم للطلاب والطالبات.

يُذكر أن اختبارات التيمز، تهدف إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تَعَلّمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط؛ للوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل، عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المُطبّقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل «IEA» في أكثر من 60 دولة حول العالم، ونفّذته الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم، وشمل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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