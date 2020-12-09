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بمشاركة المحافظ.. انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات بسوهاج

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بمشاركة المحافظ.. انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات بسوهاج بمشاركة المحافظ.. انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:34 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلق الماراثون القومي للجري والدراجات بسوهاج، اليوم الأربعاء، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شارك في الماراثون اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، واللواء أحمد الجارحي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، و 300 طالب وطالبة من جامعة سوهاج، تحت شعار معًا ضد الفساد.

انطلق الماراثون من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع "أسيوط- سوهاج" وجاب عددًا من شوارع المدينة حتى انتهى أمام نادي سوهاج الرياضي.

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