أخبار عاجلة

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد -
اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" -
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس" -
لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟ -
داليا مصطفى: شريف سلامة وترنا جوه البيت بسبب “عمار“.. كان عايش الشخصية -
السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا -
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

Print
أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين
وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم تسجيل لقاح ضد رسمياً في الدولة

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر"، أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

ووفق " اليوم"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطوّرته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضدّ الإصابة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1816 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية