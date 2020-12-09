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حضن دافئ ووداع مؤلم.. "لقطات مذهلة" بجائزة مصور الحياة البرية 2020

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ضِمن 25 صورة مدرجة بالقائمة المختصرة للجائزة من بين 49 ألف مشاركة

حضن دافئ ووداع مؤلم..

رصدت 25 صورة مدرجة ضمن القائمة المختصرة لجائزة اختيار مصور الحياة البرية لعام 2020 المقدمة من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي، لمحات مذهلة ومؤثرة وحزينة للحياة البرية.

وتُجسّد صورة مؤثرة اللحظات الأخيرة لوحيد القرن الأبيض النادر مع حارسه، بمحمية "Ol Pejeta" للحياة البرية في شمال كينيا، جوزيف واشيرا، "سودان"، آخر ذكر من نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقي على الكوكب، قبل لحظات من نفوقه.

وتظهر الصور المختارة من بين أكثر من 49.000 مشاركة من جميع أنحاء العالم بحسب "سي إن إن" الأمريكية، والتي أعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، كائنات متنوعة من بيئات مختلفة تشمل المحيطات والأنهار والغابات، وحتى الضواحي.

ويطلب المنظمون من الجمهور التصويت على الصورة الفائزة، والتي سيتم الإعلان عنها في فبراير 2021، وستعرض في معرض مصور الحياة البرية للعام في متحف التاريخ الطبيعي بلندن حتى يوليو 2021.

وتختلف أنواع الكائنات التي وثّقتها عدسة المصورين المتأهلين للمرحلة النهائية، من لقطة دافئة لحضن يجمع سنجابين في عش من أوراق الشجر في المرتفعات الاسكتلندية، إلى لقطة مميزة لأسد كبير يترأس قمة صخرة كبيرة.

وتستكشف العديد من الصور أيضًا العلاقة المدمرة بين البشر والحيوانات، وتعرض ملامح العالم الطبيعي المتلاشي، مع صور لحرائق الغابات، والأنواع شبه المنقرضة، والحياة البرية التي تتجول عبر المستوطنات الحضرية.

وتعرض المسابقة أعمال المصورين الهواة والمحترفين على حد سواء من جميع أنحاء العالم.

وقال تيم ليتلوود، المدير التنفيذي لقسم العلوم في متحف التاريخ الطبيعي وعضو لجنة التحكيم في الجائزة في بيان: "تتضمن القائمة المختصرة لهذا العام مجموعة متنوعة من صور الحياة البرية من كوكب آيل للسقوط".

وأضاف ليتلوود: "سواء كان تقييم العلاقات بين الإنسان والحيوان، أو تسليط الضوء على محنة الأنواع الأسيرة أو الحيوانات المزدهرة في بيئتها؛ فإن الجمهور أمام قرار صعب".

حضن دافئ ووداع مؤلم..

حضن دافئ ووداع مؤلم..

حضن دافئ ووداع مؤلم..

حضن دافئ ووداع مؤلم..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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