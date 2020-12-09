أخبار عاجلة

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد -
اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" -
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس" -
لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟ -
داليا مصطفى: شريف سلامة وترنا جوه البيت بسبب “عمار“.. كان عايش الشخصية -
السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا -
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر

Print
بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر بينهم مصابون بـ"كورونا".. 11 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك فيصل خلال 6 أشهر
47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا للغسيل.. يقدم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية

بينهم مصابون بـ

قدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدماته لأكثر من 10920 مريضًا بالفشل الكلوي خلال 6 أشهر من العام الحالي.

وخصص المركز 47 جهازًا ثابتًا ومتنقلًا لجلسات غسيل الكلى، تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقدّم المركز، خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، مع استمرار تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي في المستشفى لحين خلوّهم من الفيروس.

ويقوم المستشفى بتقديم خدماته للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

شبكة عيون الإخبارية