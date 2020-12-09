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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية

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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية
بعد مقطع متداول يوثق اعتداء طليقها عليها وهي تخرج من المصعد مطالبة الجهات المعنية بالتدخل

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه رصد حالة السيدة التي ناشدت لحمايتها وأطفالها، موضحاً أنه تم توجيهها لوحدة الحماية بجدة.

وقال المركز عبر تويتر اليوم: إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع نشرته امرأة يوثق ما قالت إنه اعتداء من طليقها عليها في جدة، حيث أظهر الفيديو، المرأة وهي تخرج من المصعد فيما يلحق بها شخص يحاول منعها من الخروج من العمارة السكنية بالقوة وطرحها أرضاً، وناشدت المرأة الجهات المسؤولة بالتدخل لحمايتها هي وأولادها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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