درايفر تريت تواصل تقديم خدمات التحكيم القائم على رأي الخبراء بشكل فعال

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تتخذ الحلول البديلة لفضّ النزاعات مجموعة متنوعة من الأشكال، وتعني أساساً عملية حل النزاعات بطريقة مختلفة عن التقاضي أو التحكيم. وتضمّ الأشكال النموذجية من الحلول البديلة لفضّ النزاعات كلاً من إجراءات التوفيق والمصالحة والوساطة والفصل في القضايا أو التحكيم ورأي خبير مستقلّ.

يعدّ "رأي الخبير المستقلّ" بمثابة عملية تسوية للنزاعات يتم خلالها تعيين خبير مستقل أو عدد من الخبراء في موضوع (مواضيع) النزاع بهدف حل المسألة (المسائل).

يسرّ "درايفر تريت" أن تعلن أن بيتر باناثي قد أنهى أخيراً برنامج التدريب في مجال ’التحكيم القائم على رأي الخبراء المستقلين‘ المقدّم من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS) – وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يديره المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS)، ما سمح له بتطوير مهاراته المتخصّصة في مجال تقديم رأي خبير فعّال.

وكان بيتر قد قدمّ مقالة في إصدار شهر أكتوبر من مجلة "درايفر تريت دايجست"، وهي منشور داخلي خاص بالشركة تمّ توزيعه على أكثر من 20 ألف شخص عبر البريد الإلكتروني، تحت عنوان "الحلول البديلة لفضّ النزاعات: التحكيم القائم على رأي خبير مستقلّ".

وفي هذا السياق، قال بيتر:

"سررت للغاية عندما طلبت مني المجموعة المساهمة بمقالة في مجلتنا، بعدما أصبحت أكثر إدراكاً، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بأنّ التحكيم القائم على رأي الخبراء المستقلّين أصبح أكثر شيوعاً خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية تقريباً. وقد شهدت بشكل شخصي زيادة ملحوظة في عدد الاتفاقيات المخصّصة والمصممة لمشكلة أو مهمة محددة، والقائمة على رأي الخبراء المستقلّين التي أبرمتها الأطراف المتنازعة."

يمكن لعملية التحكيم القائمة على رأي الخبراء المستقلّين، رهناً بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة، أن تكون عملية مرنة للغاية مصمّمة لتتناسب مع طبيعة النزاع وحجمه وتعقيده. وتحظى الأطراف المتنازعة بالعادة بخيار اختيار خبير مستقلّ للبت في المسألة، مما يضمن مراجعة المسائل والفصل فيها من جانب شخص مؤهل على النحو المناسب في موضوع النزاع ذي الصلة. ويتميّز التحكيم القائم على رأي الخبراء المستقلّين بأنه سرّي تماماً.

من جانبه، قال فيل دوغان، الرئيس الإقليمي لـ "ديالِس" في منطقة الشرق الأوسط:

"برأيي، إنه لمن الرائع للغاية أن يكون بيتر قد اتخذ قرار المشاركة في برنامج التدريب في مجال التحكيم للخبراء المستقلين المقدّم من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS). فقد بدأت عمليات التحكيم القائم على رأي الخبراء المستقلّين تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة. بالتالي، ستساهم خبرة بيتر، المدعومة بتدريبه في هذا المجال، بجعله الخبير المثالي لمساعدة الأطراف المتنازعة التي تقرر اللجوء إلى هذه الطريقة لفضّ نزاعاتها."