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التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

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التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة
العثيمين أشاد بقدرات قوات التحالف التي تمكنت فجراً من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار

التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة "المفخّخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية