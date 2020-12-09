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ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا بواقع 590 حالة خلال 24 ساعة

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ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا بواقع 590 حالة خلال 24 ساعة ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا بواقع 590 حالة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:42 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
سجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 590، بزيادة أكثر من مئة وفاة مقارنة بالعدد القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي، والذي بلغ 487 حالة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفا و932 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 ألفا و815 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة بوم الأربعاء الماضي بلغ 17 ألفا و270 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا في 20 نوفمبر الماضي، بواقع 23 ألفا و648 حالة.

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و218 الفا و524 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو 902 ألف ومئة حالة.

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