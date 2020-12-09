أخبار عاجلة

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد -
اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" -
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس" -
لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟ -
داليا مصطفى: شريف سلامة وترنا جوه البيت بسبب “عمار“.. كان عايش الشخصية -
السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا -
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم" الصينية: فعال بنسبة 86%

Print
الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم" الصينية: فعال بنسبة 86% الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم" الصينية: فعال بنسبة 86%

مصراوي Masrawy

08:32 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أبوظبي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الأربعاء الموافقة على تسجيل لقاح ضد ، بعد تلقي طلب من شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

ولفتت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنها قامت بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا. كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

وكانت الوزارة وافقت في سبتمبر الماضي على توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس.

وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن خطوتها بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" يأتي استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس"

محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس"

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية