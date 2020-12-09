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"لتنظيف" الإنترنت.. الصين تحظر 100 تطبيق من بينها تطبيق سفر أمريكي شهير

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"لتنظيف" الإنترنت.. الصين تحظر 100 تطبيق من بينها تطبيق سفر أمريكي شهير "لتنظيف" الإنترنت.. الصين تحظر 100 تطبيق من بينها تطبيق سفر أمريكي شهير
وتهدف إلى محو المحتوى المتعلق بالنشاط غير القانوني بما في ذلك المواد الإباحية

قالت الصين إنها أزالت تطبيق Tripadvisor من متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة في البلاد؛ بينما تشرع في محاولة جديدة "لتنظيف" الإنترنت.

في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، قالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إنها أزالت 105 تطبيقات اعتبرتها "غير قانونية"؛ بما فيها تطبيق شركة السفر الأمريكية العملاقة.

وتنتمي معظم المنصات إلى شركات صينية محلية، ولم يتضح على الفور سبب وقوع Tripadvisor، الذي يضم مراجعات للفنادق ووجهات العطلات، في الحملة القمعية. ولم تردّ الشركة التي تتخذ من ماساتشوستس مقرًّا لها -على الفور- على طلب للتعليق.

حتى بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، كان موقع Tripadvisor لا يزال متاحًا في الصين.

ووفق "سي إن إن عربي" قال المنظمون الصينيون إن التطبيقات التي قاموا بإزالتها كانت الأولى من بين العديد من التطبيقات التي ستتم إزالتها في عملية "تنظيف" واسعة النطاق للمحتوى عبر الإنترنت بدأت الشهر الماضي.

وتقام الحملة وفقًا للعديد من القوانين الصينية، وتهدف إلى محو المحتوى المتعلق بالنشاط غير القانوني، بما في ذلك الفحش أو المواد الإباحية أو الدعارة أو العنف أو الاحتيال أو المقامرة؛ وفقًا للسلطات.

وقالت الإدارة في بيان إنها "ستواصل تعزيز الإشراف والتفتيش على خدمات معلومات تطبيقات الهاتف المحمول، والتنظيف الفوري والتخلص من تطبيقات الهاتف المحمول غير القانونية ومتاجر التطبيقات، والسعي بجهد لإنشاء فضاء إلكتروني واضح".

ويعيش مستخدمو الإنترنت الصينيون وراء ما يسمى بـ"جدار الحماية العظيم" منذ سنوات؛ إذ طالما حظرت شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية، مثل فيسبوك وتويتر في البلاد، واشتبكت الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد حول التكنولوجيا من كلا الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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