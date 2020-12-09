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رفضت استئناف بنسلفانيا.. المحكمة العليا في أمريكا توجه ضربة جديدة لـ""

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رفضت استئناف بنسلفانيا.. المحكمة العليا في أمريكا توجه ضربة جديدة لـ"ترامب" رفضت استئناف بنسلفانيا.. المحكمة العليا في أمريكا توجه ضربة جديدة لـ""
الرئيس يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام "بايدن"

رفضت استئناف بنسلفانيا.. المحكمة العليا في أمريكا توجه ضربة جديدة لـ

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، ضربة لمحاولات دونالد قلب نتائج الانتخابات الرئاسية؛ وذلك برفضها استئنافًا قدّمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

ولم تعط أعلى محكمة في البلاد -والتي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب من أصل تسعة- أي تبرير لقرارها هذا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" لا يزال الرئيس ترامب يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس جو بايدن، مقدمًا نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".

وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه؛ لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. وإحدى هذه الشكاوى التي قدّمها النائب الجمهوري مايك كيلي تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا.

وبعد رفض هذه الشكوى من قِبَل المحكمة العليا في بنسلفانيا، تَوَجّه مقدمو هذه الشكوى بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا، في انتظار أن يقدموا حججهم.

وكان ترامب قد أجرى إصلاحًا جذريًّا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عيّن ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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