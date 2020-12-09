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الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها 4 حالات بعدوى محلية

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الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها 4 حالات بعدوى محلية الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها 4 حالات بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

08:16 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجدد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقاريرا عن 15 إصابة جديدة 4 منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و661 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.
وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي - أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و743 شخصا، مبينة أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنغهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من جيانغسو وقوانغشي وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3969 حالة غادر منها 3727 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

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