أخبار عاجلة

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد -
اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" -
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس" -
لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟ -
داليا مصطفى: شريف سلامة وترنا جوه البيت بسبب “عمار“.. كان عايش الشخصية -
السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا -
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

Print
أمريكا تسجل 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة أمريكا تسجل 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:03 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 220 ألف إصابة بفيروس كورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الجامعة - وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2500 .
وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.
يشار إلى أنه أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.
ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ، مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.
من جهته، نبه الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، الثلاثاء، إلى أن عدم توصل الكونجرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخر في حملة التلقيح ضد المستجد وربما توقفها .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس"

محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس"

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية