أمريكا تسجل 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 220 ألف إصابة بفيروس كورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة - وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2500 .

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

يشار إلى أنه أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

من جهته، نبه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، إلى أن عدم توصل الكونجرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربما توقفها .