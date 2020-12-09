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"أمير عسير" يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة لبحث آليات دعم المستثمرين

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وقَفَا على استراتيجية تحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق ومكافحة التعديات

الْتقى أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة حاليًا، بمكتبه بمقر الإمارة.

واستمع الأمير تركي لشرح مفصل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

واطلع الأمير تركي بن طلال على الخطط المستقبلية لعمل الهيئة في منطقة عسير، وخطط عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات؛ فيما تم تقديم شرح لفريق الهيئة عن غرفة معالجة ظاهرة التعديات التي تم تشكيلها مؤخرًا بالإمارة وأهدافها وبعض منجزاتها التوعوية، وما تم استعادته من الأراضي خلال عمل الغرفة.

وأكد أمير منطقة عسير -خلال اللقاء- على عزم إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير، وبالتكامل مع الجهات الأخرى، على تنفيذ خطة محكمة لحل مشاكل المستثمرين الراغبين في تقديم مشاريع استثمارية بالمنطقة وتذليل كل العقبات والصعوبات، بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويضمن عدم التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة مستقبلًا؛ منوهًا بتعاون الهيئة ودورها الكبير في حماية ورفع الكفاءة الإنتاجية لعقارات الدولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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