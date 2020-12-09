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الراجحي: موافقة الوزراء على إستراتيجية سوق العمل ستسهم في تطويره

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الراجحي: موافقة الوزراء على إستراتيجية سوق العمل ستسهم في تطويره الراجحي: موافقة الوزراء على إستراتيجية سوق العمل ستسهم في تطويره
تقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل

الراجحي: موافقة الوزراء على إستراتيجية سوق العمل ستسهم في تطويره

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية سوق العمل ستسهم في تطويره ورفع كفاءته.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم المتواصل الذي يحظى به سوق العمل، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية سوق العمل التي تتضمن إصلاحات جوهرية ستسهم في تطويره ورفع كفاءته ليواكب أفضل الأسواق العالمية.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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