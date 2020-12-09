هل تؤجل كورونا رحلات عمرة هذا الموسم؟ مصدر يجيب

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر مسؤول أن الحديث عن تأجيل رحلات العمرة للموسم الجديد حال زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية للجائحة، ينتظر قرار اللجنة الوزارية المعنية بأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلس النواب ولجنة السياحة الدينية، والتي ستبني رأيها حسب الوضع العام للجائحة.

وأوضح المصدر، لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن التأجيل قرار سيادي للدولة طبقًا للظروف الصحية الحالية، وأن التشغيل من مصلحة شركات السياحة والمواطنين، كون الجميع تأثر للغاية وتضرر بالإيقاف.

وأشار المصدر إلى أن هناك توصيات من الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة الشركات، بتشغيل الموسم من أجل أن تسير العجلة، ولكن القرار في النهاية يرجع إلى الدولة صاحبة القرار النهائي في التشغيل من عدمه.

وعن تأجيل إعلان الضوابط حتى الآن، قال المصدر، إن ذلك مرتبط بقرارات الدولة ورؤيتها حول انتشار فيروس كورونا، متابعا: وزارتي السياحة والصحة، تنظرا إلى أن إيقاف الرحلات ليس في مصلحة أحد، بل تتمنى التشغيل لكن الفيروس هو صاحب الكلمة العليا حتى الآن، وشعيرة العمرة مهمة والكل يتمناها ولكن هناك ضوابط معينة حسب مصر والسعودية.

وأكد المصدر الحكومي، أن القيادة السياسية، هي المنوط بها اتخاذ القرار بشأن إصدار الضوابط، وتحديد موعد العمرة، وتأجيل الرحلات من عدمها هذا الموسم، طبقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، مشيراً إلى أن تشغيل الموسم وإلغاؤه وارد، مثلما حدث قبل ذلك في إنفلونزا الخنازير، متابعا: من يتحمل مسؤولية وضع الضوابط وفتح العمرة، ثم انتشر الفيروس وتوفى معتمرين؟، بالتأكيد لن يتحملها غير القيادة السياسية.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الشركات، تصدر توصيات للشركات السياحية بشأن الموسم ولكن لصالح الدولة والسلطات وهم متخذي القرار ومجلس النواب وهم يرفعون التوصيات للحفاظ على صالح الشركات والمواطنين، ولو صدر اللقاح واعتمد دوليا وأخذه المعتمرين وقبلت الممكلة ذلك فسيفتح الموسم ومن أراد الذهاب فليتفضل.

وشهدت الأيام الماضية، اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة لبحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كل التحديات، وتم التوصل إلى تصور مبدئي للضوابط، وتم على الفور، بدء بحث هذا التصور، ثم عرضه على وزارة السياحة والآثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها، لافتا إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة.

من ناحيته، قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة تنتظر بفارغ الصبر انطلاق رحلات العمرة لعبور أزمتها الحالية، لكنها في نفس الوقت ملتزمة التزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنة الوزارية لجائحة كورونا، فيما يخص انطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين، وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا، وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر، مشددا على ثقة شركات السياحة المصرية، في أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعاملين بها.

وحذر المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، من التلاعب بمشاعر الراغبين في أداء العمرة خارج بوابة العمرة.