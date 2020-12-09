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الضمان الصحي يشدّد على ضرورة استقبال الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين

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الضمان الصحي يشدّد على ضرورة استقبال الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين الضمان الصحي يشدّد على ضرورة استقبال الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين

الضمان الصحي يشدّد على ضرورة استقبال الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين

شدّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، على ضرورة استقبال الحالات الطارئة المصنّفة من وزارة الصحة تحت مستوى "الانعاش، الطارئة" دون إلزام المستفيدين المؤمّن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه يجب على الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الرجوع لشركات التأمين التي يجب إبلاغها خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.مجلس الضمان الصحي التعاوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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