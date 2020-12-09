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حصر عددي| فوز سامي كامل وعزيز مطر بالدائرتين الأولى والثانية في شمال سيناء

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حصر عددي| فوز سامي كامل وعزيز مطر بالدائرتين الأولى والثانية في شمال سيناء حصر عددي| فوز سامي كامل وعزيز مطر بالدائرتين الأولى والثانية في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

07:19 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي جولة الإعادة في مجلس النواب بالدائرتين الأولى والثانية بمحافظة شمال سيناء، عن فوز المرشح المستقل سامي كامل بـ 19 ألفًا و324 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل سلامة الرقيعي على 13 ألفًا و308 أصوات، ليفوز المرشح سامي كامل في الدائرة الثانية.

وفي الدائرة الأولى، فاز المرشح عن مستقبل وطن عزيز مطر على منافسه المستقل ياسر عرابي.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

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