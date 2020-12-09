حصر عددي| فؤاد أباظة وسويلم يفوزان بأصوات أبو حماد والقرين في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة السابعة في الشرقية، عن فوز المرشحين أحمد فؤاد أباظة وثروت سويلم.

حصد أباظة 75389 صوتًا، وثروت سويلم 61501 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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