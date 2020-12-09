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"الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية الغربية

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"الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية الغربية "الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية الغربية
طقس مستقر على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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