حدث ليلاً| بيان كورونا اليومي وحصر نتائج إعادة انتخابات النواب

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 210 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103913 حالة حتى اليوم.

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حصر عددي لنتائج انتخابات المرحلة الثانية من إعادة النواب (تغطية خاصة)

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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حصر عددي| أحمد طنطاوي يخسر المنافسة بالدائرة الأولى كفرالشيخ

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى في محافظة كفرالشيخ، وتضم كفرالشيخ وقلين، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الرئيس السيسي في حديث لصحيفة لوفيجارو: مصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.

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السيسي يلتقي رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية في باريس

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، بمقر إقامة الرئيس بباريس.

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تفاصيل تحقيقات نقابة الإعلاميين مع ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الحيوانات"

مثلت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، بعد استدعاء النقيب طارق سعدة لها للتحقيق معها بسبب مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي من خلال حلقة صيد الحيوانات التي قدمتها على قناة النهار في برنامجها صبايا الخير.

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تهنئة للأهلي في ورقة تصويت بإحدى لجان كفرالشيخ (صور)

رصد رئيس لجنة انتخابية في الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ورقة تصويت باطلة دوّنت عليها تهنئة للنادي الأهلي.

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مستشار الرئيس: "ندرس بعناية شديدة كافة اللقاحات المتاحة وجدول زمني يدرس عالميًا لتوزيعها"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تواصل كامل ومستمر مع المؤسسات العالمية مثل مؤسسة "جافي"، مشيرًا إلى أن هناك تعاقد تم بالفعل لوصول اللقاحات لمصر، حيث أن اللجان العلمية المنعقدة بمصر تدرس بعناية شديدة كافة اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها إلى مصر، كما ذكر الرئيس السيسي.

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متحدث الرئاسة: الإدعاء بوجود 60 ألف موقوف في مصر "كلام مرسل"

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن هناك تطابقا كبيرا بين موقفي مصر وفرنسا، تجاه القضايا الإقليمية.

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أول تعليق رسمي لوزير الخارجية عن جهود المصالحة بين الرباعية وقطر

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر على دراية كاملة بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعية وقطر، مشيرًا إلى أن مصر توجه الشكر للدور الكويتي الذي تقوم به لرأب الصدع قائلا: "مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وهو اتصال لجهد أمير الكويت الراحل".

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بالمواعيد والأماكن.. "المجتمعات العمرانية" تُعلن تفاصيل إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث تنتهى يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن.

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إبراهيم حسن يتعرض لحادث مروري بالإسكندرية.. ومصدر بالاتحاد: حالته مستقرة (صور)

تعرض إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لحادث تصادم مروري في منطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

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"العليا الأمريكية" ترفض طعنا لنواب موالين لترامب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، طعنا قانونيا من الجانب الجمهوري يسعى إلى رفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

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الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"

أكدت الهيئات الرقابية الأمريكية أن لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 95 في المئة، مما يمهد الطريق لاعتماده رسميا للاستخدام في حالات الطوارئ.

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شارك في حربي العراق وأفغانستان.. من هو أوستن مرشح بايدن لتولي منصب وزير الدفاع؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسميًّا ترشيح العسكري الأمريكي المتقاعد لويد أوستن، الثلاثاء، لمنصب وزير الدفاع في حكومته الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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كتلة برلمانية تونسية تبدأ اعتصام بمقر البرلمان تنديدًا بالعنف على أحد النواب

‏أعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بدء اعتصام بمقر البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس التنديد بالعنف الذي استهدف النائب في الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الإنفاق الدفاعي رغم تهديد ترامب بالفيتو

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الثلاثاء مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

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