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أستراليا تطرح قوانين لإجبار جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نقل المحتوى الإخباري

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أستراليا تطرح قوانين لإجبار جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نقل المحتوى الإخباري أستراليا تطرح قوانين لإجبار جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نقل المحتوى الإخباري

مصراوي Masrawy

05:55 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ):
طرحت الأسترالية قوانين على البرلمان هي الأولى من نوعه في العالم اليوم الأربعاء من شأنه أن يجبر شركتي جوجل وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات مقابل نقل المحتوى الخاص بها.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن القوانين "ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية".

وبموجب هذه القوانين، سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، حول المبلغ الذي سيدفعونه للوصول إلى أخبارها.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.

وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد مشاورات عامة.

وقال فرايدنبرج إن شركات الإعلام الأسترالية "تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي. يجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي".

وقال إنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية، تذهب 35 دولار إلى جوجل و28 دولار إلى فيسبوك.

من جانبها تقول شركة فيسبوك إن القوانين المقترحة "تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القوانين بحلول أوائل العام المقبل.

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مصراوي Masrawy

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