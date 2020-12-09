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شبورة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

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شبورة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة شبورة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وقالت الهيئة إن طقس غد الخميس، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري أبرز الظواهر الجوية، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22-13، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 24- 10، جنوب الصعيد 28- 11.

وتابعت الهيئة: "طقس الجمعة المقبلة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

وتظهر الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30%.

وأوضحت الهيئة أن طقس السبت المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 25- 14، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 28- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

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