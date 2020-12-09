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بالمواعيد والأماكن.. "المجتمعات العمرانية" تُعلن تفاصيل إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي

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بالمواعيد والأماكن.. "المجتمعات العمرانية" تُعلن تفاصيل إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمواعيد والأماكن.. "المجتمعات العمرانية" تُعلن تفاصيل إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث تنتهى يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضي الحى الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادى سيتى كلوب فى الحى الثالث بالمدينة، وأراضي منطقة 735 فداناً – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضي منطقة 55 فداناً – منطقة الإسكان الاجتماعى – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: أنه سيتم يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضى حى الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الاتحاد السكندرى.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

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