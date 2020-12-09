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" للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4100 راكب اليوم

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"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4100 راكب اليوم " للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4100 راكب اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران" إن الشركة ستسيِّر اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 42 وجهة دولية، تنقل على متنها نحو 4100 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، بغداد، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، عمان)، و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و7 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4100 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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