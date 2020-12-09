حصر عددي| حمودة ونصر الله والرماح يفوزون بأصوات الدائرة الثانية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثانية في الشرقية، عن فوز كل من المرشحين حمودة محمد حمودة وسامي نصر الله وعبدالله الرماح.

وحصد حمودة محمد حمودة على 87749 صوتًا، وسامي نصر الله على 78578 صوتًا، وعبدالله فهمي الرماح على 63835 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020​