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حصر عددي| حصول حسن عيد وجمال عبيد على أعلى الأصوات في السويس

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حصر عددي| حصول حسن عيد وجمال عبيد على أعلى الأصوات في السويس حصر عددي| حصول حسن عيد وجمال عبيد على أعلى الأصوات في السويس

مصراوي Masrawy

02:01 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

انتهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، من فرز أصوات ناخبي جولة الإعادة بدائرة المحافظة ضمن المرحلة الثانية التي تضم ١٣ محافظة.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح الفردي حسن عيد عن حزب مستقبل وطن على 22526 صوتًا، والمرشح جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري على 20463 صوتًا، والمرشح المستقل جلال مازن على 20296 صوتًا، والمرشح أحمد مراد عن حزب حماة وطن على 17263 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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