حصر عددي| مشهور ومي غيث وأباظة يفوزون بأصوات الدائرة الثالثة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثالثة في الشرقية، عن فوز المرشحين خالد مشهور ومي غيث ووجيه أباظة.

وحصد خالد مشهور 73663 صوتًا، ومي رشدي غيث 56947 صوتًا، يليها وجيه أباظة الذي حصل على 49114 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.