حصر عددي| فوز محمد زكي ويونس عبدالرازق بمقعدي الدائرة الثالثة بكفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس عن فوز الصحفي محمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل بـ 72 ألفًا و177 صوتًا، ويونس عبدالرازق عبدالرازق فرج بـ70 ألفًا و856 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​