أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"العليا الأمريكية" ترفض طعنا لنواب موالين لترامب

Print
"العليا الأمريكية" ترفض طعنا لنواب موالين لترامب "العليا الأمريكية" ترفض طعنا لنواب موالين لترامب

مصراوي Masrawy

01:32 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، طعنا قانونيا من الجانب الجمهوري يسعى إلى رفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وأصدرت المحكمة بيانا قصيرا قالت فيه إنها ترفض الطعن الذي قدمه عضو الكونجرس مايك كيلي وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا.

ودفع كيلي بأن معظم بطاقات الاقتراع البريدية في الولاية التي تزيد على 2.6 مليون بطاقة لم تكن قانونية، وسعى إلى إبطالها.

وجاءت مساعي كيلي، وهو من أقرب حلفاء ، وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا، ضمن مساعي الرئيس المنتهية ولايته لإبطال فوز الرئيس جو بايدن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

شبكة عيون الإخبارية