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حصر عددي| فوز حجازي بأصوات دائرة "شبين الكوم".. وصراع على المقعد الثاني بين 3 مرشحين

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حصر عددي| فوز حجازي بأصوات دائرة "شبين الكوم".. وصراع على المقعد الثاني بين 3 مرشحين حصر عددي| فوز حجازي بأصوات دائرة "شبين الكوم".. وصراع على المقعد الثاني بين 3 مرشحين

مصراوي Masrawy

01:01 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفر الحصر العددي لأصوات لجان انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، عن تفوق المهندس أحمد حجازي وحسمه أحد مقعدي الدائري، بينما يتصارع المرشحون الثلاثة الآخرون على حسم آخر مقعد، لتقارب أرقامهم بشكل كبير.

حصل المهندس أحمد حجازي على 39279 صوتًا، فيما اقتربت أرقام الثلاثة الآخرين، وحصل المرشح هاني خضر على 37779 صوتًا، والعناني حمودة على 37507 صوتًا، والمرشح جمال سحلو على 36413 صوتًا انتخابيًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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