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رئاسة البرلمان التونسي تدين الاعتداء على نائب بحركة النهضة

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رئاسة البرلمان التونسي تدين الاعتداء على نائب بحركة النهضة رئاسة البرلمان التونسي تدين الاعتداء على نائب بحركة النهضة

مصراوي Masrawy

12:19 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات

أدانت رئاسة مجلس النواب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، "الاعتداء بالعنف الشديد" على النائب أسامة الصغير من حركة النهضة، أمام بوابة مجلس نوّاب الشّعب.

ودعت، في بيان أصدرته اليوم، ونقلته وكالة أنباء تونس، السلطات الأمنية لفتح تحقيق في الحادثة وتوفير الحماية اللازمة للنواب.

وأكدت على حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي ونبذت الاعتداء على الحرمة الجسدية والممتلكات، داعية جميع القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات إلى إدانة العنف مهما كان مأتاه من أجل المحافظة على السلم الأهلي والدفاع عن القيم الديمقراطية، وفق نص البلاغ.

وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد أصدرت أول أمس الاثنين، بيانًا أدانت فيه "بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت بمجلس نواب الشعب".

ودعت رئاسة المجلس جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع. وأذنت بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ذات البيان.

من جانبها أعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بدء اعتصام بمقر البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس التنديد بالعنف الذي استهدف النائب في الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودان مجلس نواب الشعب التونسي، واقعة الاعتداء بالعنف التي وقعت، الاثنين، على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.

ودعا البرلمان في بيان أمس الاثنين، جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءت اللازمة.

كما دعا المجلس، السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس، مؤكدًا ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.

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