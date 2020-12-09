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حصر عددي| تفوق زايد وموسى في دائرة "قويسنا بركة السبع" بالمنوفية

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حصر عددي| تفوق زايد وموسى في دائرة "قويسنا بركة السبع" بالمنوفية حصر عددي| تفوق زايد وموسى في دائرة "قويسنا بركة السبع" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

12:46 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفر الحصر العددي لفرز أصوات لجان انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "قويسنا بركة السبع" بمحافظة المنوفية، عن تفوق المرشحين عصمت زايد، ومحمد حمدي موسى، بحصولهما على أعلى الأصوات بالدائرة، ليقتربا سويًا من حسم مقعدي الدائرة.

حصل المرشح عصمت زايد على 49 ألف صوت، وحصل المرشح محمد حمدي موسى على 41 ألف صوت، بينما حصل المرشح عبد الحكيم تعلب على 33 ألف صوت، والمرشح هشام عبدالواحد على 29 ألف صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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