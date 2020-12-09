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حصر عددي| داوود وبصل يفوزان بأصوات الدائرة الأولى في دمياط

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حصر عددي| داوود وبصل يفوزان بأصوات الدائرة الأولى في دمياط حصر عددي| داوود وبصل يفوزان بأصوات الدائرة الأولى في دمياط

مصراوي Masrawy

12:45 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

انتهى الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بدمياط، عقب انتهاء عملية التصوير وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات بالدائرة الأولى في دمياط عن فوز كل من المرشحين ضياء داوود، وضياء بصل.

وحصد ضياء داود ٦٠٢٤٧ صوتًا، وضياء بصل ٣٦١٧٠ صوتًا، يليه أيمن رخا مرشح حزب "مستقبل وطن" بـ ٣٥٠٩٧ صوتا، وياسر أبو هندية بـ٢١٧٢٢ صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

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