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إحصاء عددي| وحيد فودة والشرقاوي يحصدان أصوات المنصورة

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إحصاء عددي| وحيد فودة والشرقاوي يحصدان أصوات المنصورة إحصاء عددي| وحيد فودة والشرقاوي يحصدان أصوات المنصورة

مصراوي Masrawy

12:36 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

أظهر الإحصاء العددي للجنة العامة المشرفة على فرز أصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الدقهلية ومقرها مدينة المنصورة، فوز المرشح وحيد فودة بحصوله على ٣٥٢٤١ صوتًا، يليه المرشح أحمد الشرقاوي بـ ٢٧٧٥٥ صوتًا ليحصدا المقعدين.

وحصل نبيل أبو وردة على ٢٧٢١٠ صوتًا ومحمد البسيوني على ٢٣٣٦٢ صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

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