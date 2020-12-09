حصر عددي| تفوق السادات وجعفر في دائرة "تلا الشهداء" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفرت نتائج فرز لجان انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "تلا الشهداء" بمحافظة المنوفية، عن تفوق المرشحين كريم طلعت السادات، وعلاء جعفر، وحصولهما على أعلى الأصوات بالدائرة، ليقتربا سويًا من حسم مقعدي الدائرة.

حصل المرشح كريم طلعت السادات حفيد الرئيس محمد أنور السادات، على 62404 صوتًا، وعلاء جعفر على 46332 صوتًا، فيما حصل عبد الحفيظ نصير على 43127 صوتًا، وإبراهيم خليف على 40539 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​