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الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:42 صباحاً
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:42 صباحاً
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:42 صباحاً
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:42 صباحاً
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:42 صباحاً
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:40 صباحاً
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مساء dmc - سيدة بريطانية بعمر 91 عام.. قصة أول شخص يحصل على لقاح كورونا في العالم
DMC
DMC
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:10 صباحاً
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