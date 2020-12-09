حصر عددي لنتائج فرز 49 لجنة بالعاشر من رمضان في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجان الفرعية بالعاشر من رمضان في الشرقية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم في 49 لجنة بالمدينة.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح سامي نصر الله على 5129 صوتًا، يليه المرشح حمودة محمد حمودة على 4483 صوتًا، تلاه المرشح عبدالله الرماح بـ 3637 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.