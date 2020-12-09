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حصر عددي| تفوق عبد القوي وياسين في دائرة "أشمون" بالمنوفية

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حصر عددي| تفوق عبد القوي وياسين في دائرة "أشمون" بالمنوفية حصر عددي| تفوق عبد القوي وياسين في دائرة "أشمون" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:57 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفرت نتائج فرز لجان انتخابات مجلس النواب في دائرة "أشمون" بمحافظة المنوفية، قبل قليل، عن تفوق المرشحين صابر عبد القوي، والدكتور عصام ياسين، وحصولهما على أعلى الأصوات بالدائرة.

حصل المرشح صابر عبد القوي على 68116 صوتًا، وحصل الدكتور عصام ياسين على 65505 أصوات، فيما حصل عبد الهادي فتحي على 53592 صوتًا، ومحمود محيي الدين على 59728 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

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