كورونا يصيب 2900 مغربي و1595 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية

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لبنان سجلت 1032 إصابة جديدة بالفيروس و 24 حالة وفاة

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و19 حالة وفاة، وتعافي 1429 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وفي هذا الصدد أوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.6%، في حين جاءت نسبة الوفيات بـ 0.8% .

وفي المغرب بلغت الحالات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2900 حالة جديدة ، ليصل العدد الإجمالي إلى 384 ألفاً و88 إصابة.

وقالت الصحة المغربية إنها سجلت أيضاً 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6370، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 337 ألفاً و719.

وسجّلت لبنان 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 139135 إصابةً.

وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 93100، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1129 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

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