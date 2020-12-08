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وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري

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وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري
تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وزيادة فرص العمل والاستثمارات بالمنشآت العقارية

وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة

أعرب وزير الإسكان ماجد الحقيل عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وقال الحقيل عبر حسابه في "تويتر": "‏أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ‎#الإستراتيجية_الشاملة_للقطاع_العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة في جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وزير الإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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