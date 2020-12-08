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الوزراء السعودي يجدد موقف المملكة تجاه فلسطين ويؤكد أنها قضية عربية أساسية

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الوزراء السعودي يجدد موقف المملكة تجاه فلسطين ويؤكد أنها قضية عربية أساسية الوزراء السعودي يجدد موقف المملكة تجاه فلسطين ويؤكد أنها قضية عربية أساسية

مصراوي Masrawy

10:31 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن المجلس جدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز ، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقًا للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة"، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

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