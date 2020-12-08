حصر عددي لنتائج الفرز بلجنة رقم 25 بالعريش

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 25 ومقرها مدرسة السادات الاعدادية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء من أعمال فرز الأصوات.

أظهر الحصر العددي للفرز حصول المرشح عزيز مطر (مستقبل وطن) على 655 صوتًا، بينما حصل المرشح ياسر عرابي (مستقل) على 514 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، يُدلون بأصواتهم أمام 30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.