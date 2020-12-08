بعد فرز 5 لجان فرعية.. تقدم الجزار وأبو زيد في دائرة "منوف سرس السادات" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

انتهت 5 من اللجان الفرعية بدائرة "منوف سرس السادات"، في محافظة المنوفية، قبل قليل، من فرز أصوات الناخبين بجولة إعادة مجلس النواب 2020.

ووفق الحصر العددي لأصوات اللجنة الفرعية رقم 112 بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، حصل أيمن معاذ على 202 صوت، وأحمد أبو زيد على 377 صوتًا، وأمير الجزار على 95 صوتًا، وعادل طلبة على 106 أصوات.

وفي اللجنة الفرعية رقم 110 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 437 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 579 صوتًا، وأمير الجزار على 109 أصوات، وعادل طلبة على 185 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية رقم 111 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 321 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 449 صوتًا، وأمير الجزار على 134 صوتًا، وعادل طلبة على 136 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية رقم 48 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 511 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 686 صوتًا، وأمير الجزار على 593 صوتًا، وعادل طلبة على 632 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية بقرية سنجرج مركز منوف، حصل أيمن معاذ على 1530 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 2681 صوتًا، وأمير الجزار على 1619 صوتًا، وعادل طلبة على 394 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​