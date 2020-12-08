أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد فرز 5 لجان فرعية.. تقدم الجزار وأبو زيد في دائرة "منوف سرس السادات" بالمنوفية

Print
بعد فرز 5 لجان فرعية.. تقدم الجزار وأبو زيد في دائرة "منوف سرس السادات" بالمنوفية بعد فرز 5 لجان فرعية.. تقدم الجزار وأبو زيد في دائرة "منوف سرس السادات" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

10:14 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

انتهت 5 من اللجان الفرعية بدائرة "منوف سرس السادات"، في محافظة المنوفية، قبل قليل، من فرز أصوات الناخبين بجولة إعادة مجلس النواب 2020.

ووفق الحصر العددي لأصوات اللجنة الفرعية رقم 112 بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، حصل أيمن معاذ على 202 صوت، وأحمد أبو زيد على 377 صوتًا، وأمير الجزار على 95 صوتًا، وعادل طلبة على 106 أصوات.

وفي اللجنة الفرعية رقم 110 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 437 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 579 صوتًا، وأمير الجزار على 109 أصوات، وعادل طلبة على 185 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية رقم 111 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 321 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 449 صوتًا، وأمير الجزار على 134 صوتًا، وعادل طلبة على 136 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية رقم 48 بقسم منوف، حصل أيمن معاذ على 511 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 686 صوتًا، وأمير الجزار على 593 صوتًا، وعادل طلبة على 632 صوتًا.

وفي اللجنة الفرعية بقرية سنجرج مركز منوف، حصل أيمن معاذ على 1530 صوتًا، وأحمد أبو زيد على 2681 صوتًا، وأمير الجزار على 1619 صوتًا، وعادل طلبة على 394 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية