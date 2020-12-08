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بدء فرز أصوات الناخبين بجولة إعادة النواب في جنوب سيناء (صور)

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بدء فرز أصوات الناخبين بجولة إعادة النواب في جنوب سيناء (صور) بدء فرز أصوات الناخبين بجولة إعادة النواب في جنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

09:44 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

بدأت أعمال الفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة جنوب سيناء، حيث أغلقت اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساءً، وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات فتح الصناديق.

وشهدت لجان الانتخابات بمدن خليج السويس تعزيزات أمنية مكثفة، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار المستجد "كوفيد 19".

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء"، ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.​

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