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"رويترز": واشنطن تعتقد تورط إريتريا في الحرب الإثيوبية على تيجراي

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"رويترز": واشنطن تعتقد تورط إريتريا في الحرب الإثيوبية على تيجراي "رويترز": واشنطن تعتقد تورط إريتريا في الحرب الإثيوبية على تيجراي

مصراوي Masrawy

09:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات

قال مصدر بالحكومة الأمريكية وخمسة دبلوماسيين، لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن جنودًا إريتريين عبروا الحدود إلى إثيوبيا لمساعدة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في صراع إقليم تيجراي، على الرغم من نفي البلدين.

وذكرت وكالة أن التقييم الأمريكي يخلق مأزقًا سياسيًا محتملاً حيث تعتبر واشنطن إثيوبيا حليفًا رئيسيًا في منطقة القرن الإفريقي المضطربة لكنها تتهم إريتريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال خمسة دبلوماسيين ومصدر أمني أطلعوا على التقييم الأمريكي لرويترز إن الدليل على تورط إريتريين في وجهة نظر الولايات المتحدة للحرب المستمرة منذ شهر يشمل صور الأقمار الصناعية والاتصالات التي تم اعتراضها وتقارير غير مؤكدة من تيجراي.

وأكد مصدر حكومي أمريكي إجماع واشنطن، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ولكنه يطابق روايات بعض السكان واللاجئين وقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجري.

ووقع آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهى عقدين من الأعمال العدائية في عام 2018 ويعتبران الآن جبهة تحرير تيجراي الشعبية عدوًا مشتركًا.

وذكر دبلوماسي كبير من دولة أخرى، أنه يعتقد أن آلاف الجنود الإريتريين متورطون.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية الاستنتاجات الأمريكية، على الرغم من أن متحدثًا قال إنها ستنظر بقلق شديد إلى أي تورط إريتري، وأن سفارتها في أسمرة تحث المسؤولين على ضبط النفس.

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